Il Corriere del Mezzogiorno ha analizzato i primi giorni di preparazione del Napoli di Antonio Conte: “Le sedute più lunghe da quando il Napoli trascorre il suo ritiro estivo in Val Di Sole a Dimaro-Folgarida, circa cinque-sei ore di lavoro tra mattina e pomeriggio. È la preparazione modello Olimpiadi che ha scelto Antonio Conte per il suo Napoli che oggi per la prima volta andrà in campo per il debutto in amichevole”.