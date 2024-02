CdM – Stadio Maradona al Napoli, fumata bianca entro l’estate: “assist” dal Governo

Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, al Governo si lavora al “dossier stadi” in vista degli Europei in Italia e questo potrebbe andare in aiuto al Napoli: “Abodi è a lavoro sull’ipotesi di creazione di un fondo immobiliare — potrebbe chiamarsi «Sport-stadi» — in cui i Comuni potrebbero conferire i loro stadi e ricavarne denaro — l’idea del Fondo — che sarebbe finanziato dalle società calcistiche interessate all’acquisizione della struttura, le quali potrebbero accedere al sistema creditizio con lo Stato a fare da garante. Abodi è tornato sull’argomento ieri intervenendo alla Camera, dove ha auspicato che le società di calcio possano avere gli stadi di proprietà come accade in mezza Europa così da garantirsi una robustezza dei loro bilanci decisamente diversa. E De Laurentiis, si sa, chiede che il Maradona gli venga ceduto. E per quanto in questa fase i rapporti con il Comune non siano idilliaci, la strada per risolvere il problema di tutti — per il Napoli avere lo stadio, per Napoli avere gli Europei, per la città avere uno stadio bello ed efficiente — la triangolazione Governo-Comune-Calcio Napoli potrebbe entro l’estate sortire una insperata fumata bianca”.