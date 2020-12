Dries Mertens resterà fermo per un mese. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno che conferma anche che l’attaccante belga ha già iniziato le terapie e continuerà il suo percorso nella clinica “Move to Cure” di Anversa dove è già stato in passato e dove c’è anche Victor Osimhen per recuperare dal suo infortunio. Sia Mertens che Osimhen passeranno il Natale in Belgio. L’obiettivo è recuperare prima della sfida con la Juventus in Supercoppa italiana.