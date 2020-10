In attesa della decisione del Giudice Sportivo sul possibile 3-0 a tavolino c’è ansia in casa Napoli. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la Procura Federale ha aperto un’inchiesta per valutare se il Napoli ha rispettato il protocollo dopo la positività del polacco Piotr Zielinski.

In caso di mancato rispetto del protocollo gli azzurri rischiano uno o addirittura più punti di penalizzazione, una situazione paradossale in attesa di novità per la sfida dello Stadium.