CdS – Ansia Osimhen, c’è la possibilità di un ulteriore ciclo riabilitativo in Belgio: le ultime

L’edizione odierna del Correre dello Sport fa il punto sull’infortunio e relativo recupero di Victor Osimhen, che dopo il programma intensivo di riabilitazione andato in scena in Belgio da metà dicembre a Natale, e dopo aver trascorso le feste e il compleanno a Lagos, tornerà a Napoli domani o al massimo giovedì: “Lo staff medico azzurro lo visiterà e valuterà se reinserirlo in gruppo oppure rispedirlo in Belgio, ad Anversa, per un ulteriore ciclo riabilitativo. La lussazione non ha comportato la necessità dell’intervento, ma il trauma ha seminato conseguenze sui nervi del braccio e della mano. Sarà visitato dal dottor Canonico in maniera approfondita: successivamente si deciderà se potrà ricominciare a lavorare a Castel Volturno o se sarà necessaria un’altra full immersion in Belgio. E dunque un ulteriore periodo di riposo e di convalescenza: a quel punto l’obiettivo diventerebbe recuperarlo per la Supercoppa il 20 gennaio.”