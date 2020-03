CdS – Barcellona-Napoli, blocco voli Italia-Spagna: c’è il via libera per le squadre di calcio

Blocco dei voli da e per la Spagna a causa del coronavirus, ma per il calcio è stata fatta un’eccezione. Manca ancora l’ufficialità ma l’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la Uefa, dopo proficui contatti con le autorità iberiche, è riuscita ad avere l’ok in tarda serata. Così non sono a rischio Siviglia-Roma e Inter-Getafe di domani e dunque neppure il Napoli, la prossima settimana, dovrebbe avere problemi a volare per Barcellona, magari l’idea può essere quella di rientrare di notte o al mattino successivo presto. L’importante è che le partite non vengano rinviate. Da questo punto di vista, la Uefa non ha dato disposizioni: in Europa il calcio va avanti e non si ferma.