CdS – Caccia al sostituto di Fabián: Giuntoli punta Doucouré del Lens

Spunta un nome nuovo per il centrocampo del Napoli, che riflette all’eventuale sostituto di Fabián Ruiz, nel caso in cui lo spagnolo dovesse partire. Si tratta di Cheick Doucouré, in forza al Lens in Francia, di cui parla oggi il Corriere dello Sport: “Nel listone è entrato anche Morten Thorsby, norvegese di venticinque anni, che aggiunge alla sua fisicità anche conoscenza del nostro campionato, agevolata dalle 60 presenze con la Sampdoria. Altrimenti, in Francia, dove Giuntoli ama dare un’occhiata, c’è Cheick Doucouré del Lens (21 compiuti a gennaio) che offre garanzie e che invita a scommettere anche per la sua età“.