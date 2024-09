CdS – Cagliari-Napoli, le scelte di Conte: con Lukaku potrebbe esserci una clamorosa sorpresa

Antonio Conte sembra aver già scelto gli 11 che scenderanno domenica in campo contro il Cagliari

Antonio Conte ha praticamente scelto la formazione che affronterà il Cagliari alla Unipol Domus domenica alle ore 18. Ci sarà sicuramente una novità rispetto all’undici sceso in campo dal 1′ nella gara vittoriosa contro il Parma allo stadio Maradona, ma non è da escludere un altro cambio. Potrebbe esserci infatti l’esordio del neo acquisto McTominay al posto di Zambo Anguissa, di ritorno solo ieri dopo gli impegni con la sua nazionale.

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport:

“Conte può scegliere, valutando soprattutto le condizioni di tutti i giocatori che hanno sostenuto impegni internazionali in giro per il mondo nel corso della sosta. In linea di massima, comunque, all’Unipol Domus dovrebbe giocare per dieci/undicesimi la squadra schierata dal primo minuto contro il Parma, con una sola ma grande eccezione: Lukaku dall’inizio al centro dell’attacco (al posto di Raspadori). Per la precisione: l’idea è che il tecnico possa schierare Meret in porta; Di Lorenzo e Buongiorno ai lati di Rahmani nella difesa a 3; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa e Olivera nella linea a 4 di centrocampo; Politano e Kvara alle spalle di BigRom. McTominay è pronto nel caso in cui Anguissa non dovesse essere ritenuto brillante dopo le fatiche con il Camerun verso la Coppa d’Africa”

a cura di Tommaso Parrella