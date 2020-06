CdS – Callejon, addio non scontato: ripreso il dialogo con De Laurentiis

Secondo quanto riporta Corriere dello Sport, l’addio di Callejon al Napoli non è più così scontato come si iniziava a pensare. L’esterno spagnolo, infatti, sembrava ormai completamente escluso dalle logiche del Napoli per la prossima stagione ma il dialogo con il Presidente De Laurentiis sembra essersi riaperto. ADL ha prima chiamato il calciatore per poi parlargli ieri a Castel Volturno.

De Laurentiis ha ribadito l’offerta fatta precedentemente al ragazzo: biennale con lo stesso stipendio attuale. Per i segnali bisognerà attendere ma ora l’addio dell’ex giocatore del Real Madrid non è più così certo. Tanto è vero che, nonostante tutto, lo stesso Callejon non avrebbe ancora disdetto il suo appartamento. Un mezzo segnale che potrebbe portare a qualcosa di più nelle prossime settimane.