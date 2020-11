CdS – Cambiare modulo per inserire Osimhen è la prova di una spaccatura tra i reparti

Il Corriere dello Sport scrive così nell’edizione odierna in merito alla brutta prestazione del Napoli ieri sera:

“Il Napoli non sa ancora bene cosa sia, non riesce ad esprimerlo, ha una serie di idee che restano lì, come tracce d’una irragionevole difficoltà espressiva”.

“Il Napoli s’è anche accorto di aver smarrito la propria natura: s’è risistemato, uscendo dal tridente, per favorire l’inserimento di Osimhen e poi è rimasto in questo copione che alimenta il sospetto d’una spaccatura tra i reparti, d’una fragilità ch’è racchiusa nella inferiorità, di un’abbondanza offensiva che toglie un uomo al centrocampo e non aggiunge fantasia lì davanti. Però c’è la consapevolezza di dover andare a scoprire, onestà intellettuale in mano, dove intervenire”.