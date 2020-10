CdS – Caso Juventus-Napoli, il club bianconero non si costituisce in giudizio: il punto

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, è tornato sulla vicenda Juventus-Napoli, che domani vedrà il suo verdetto: “Nel frattempo, domani è il giorno del giudizio. E’ proprio il caso di dirlo: il giudice sportivo Tommaso Mastandrea, infatti, si pronuncerà in merito alla partita Juve-Napoli, mai giocata dopo il divieto della ASL di Napoli opposto alla trasferta degli azzurri a Torino e di conseguenza dichiarata sub iudice. Appunto.

In attesa di capire se Mastandrea opterà per il rinvio della gara o per il 3-0 a tavolino per i bianconeri (con o senza penalità ulteriore di un punto o di altra natura comminata agli azzurri, la Juventus non si è costituita in giudizio. Un diritto riconosciuto, nulla più, che tra l’altro non esclude la successiva ed eventuale possibilità di ricorrere in appello”.