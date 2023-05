CdS – Chelsea, soldi e due calciatori per Osimhen: c’è la risposta di ADL

Il centravanti nigeriano Victor Osimhen è stato senza dubbio l’uomo dello scudetto. L’attuale capocannoniere della Serie A ha trascinato gli azzurri a suon di gol e assist e il club partenopeo vuole assolutamente blindarlo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Chelsea sarebbe pronto ad offrire soldi più il cartellino del portiere Kepa e del talento americano Pulisic, già accostato nelle ultime ore agli azzurri. In questo modo arriverebbe ai 150 milioni richiesti dal Napoli.

Nessuna ragione per ora per De Laurentiis che vuole invece rinnovare il contratto di Osimhen attualmente in scadenza nel 2025. Come in ogni caso però sarà il giocatore a decidere in primis.