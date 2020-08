Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Manchester City non ha ancora soddisfatto le richieste del Napoli per Koulibaly. Il difensore senegalese è in attesa, ed aspetta novità da Ramadani, il suo procuratore. Attualmente il City è impegnato nella trattativa per Messi, passato in primo piano. La trattativa è in fase di stallo, ma quando ripartirà si chiuderà in breve tempo.