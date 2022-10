CdS: “Come farsi amare dalla città, a scuola dal Cholito Simeone”

Come ha fatto Giovanni Simeone ha diventare idolo della tifoseria napoletana in così poco tempo? Secondo il Corriere dello Sport le motivazioni sono tre: il feeling con i tifosi, la grinta e la maturità. Ecco un estratto:

“Le sue parole per la città e per la gente, i suoi post su Instagram, i suoi video diventati virali mentre canta per Maradona allo stadio insieme con i tifosi: il legame con tutto l’ambiente è stato subito forte e in campo si è capito dal primo momento [..]

La garra di Simeone che si mischia con la cazzimma napoletana, un mix che potrebbe far esaltare Spalletti e una città intera [..]

Mai una parola fuori posto, la massima disponibilità all’allenatore, la risposta costante sul campo quando viene chiamato in causa. Con giocatori così in squadra si può arrivare lontano e i tifosi lo sanno. Perciò lo amano già”.