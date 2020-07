CdS – Con il Genoa tra assenti importanti che potrebbero andare via

Tra squalifiche e scelte tecniche, questa sera col Genoa potrebbe scendere in campo il Napoli del futuro, una squadra orfana di tre calciatori che potrebbero andar via: si tratta di Koulibaly, Allan e Callejon. Il primo è squalificato, il secondo è tornato tra i convocati ma non è ancora al top, il terzo sarà fuori per scelta tecnica. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che i tre potrebbero partire e anche in mediana la presenza di Lobotka è un indizio per il futuro, con lo slovacco che assicura maggior qualità rispetto a Demme e potrebbe presto scalare le gerarchie in vista del domani.