CdS – Coppa d’Africa a forte rischio, anche la Fifa spinge per il rinvio: le ultime

C’è tanta preoccupazione riguardo la Coppa d’Africa 2022. Le tanti parti in causa vorrebbero il rinvio e la situazione, rispetto a qualche settimana fa, è tutt’altro che certa. Come riporta il Corriere dello Sport nei prossimi giorni si saprà la decisione ufficiale, ma Infantino spinge per il rinvio, i club inglesi ‘minacciano’ di non far convocare i propri calciatori ed anche l’Al Ahly accusa dicendo che rischia di giocare il Mondiale per club senza calciatori.

Una situazione in divenire, anche il Napoli attende con ansia.