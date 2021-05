CdS – Dal discorso-scossa dopo il Sassuolo, il Napoli ha cambiato volto: solo una squadra ha fatto meglio

“Siamo da scudetto e lottiamo per il sesto posto“, dissero Insigne e Ghoulam alla squadra dopo il Sassuolo per scrollarla. L’intento è riuscito, perché gli azzurri pian piano hanno riacceso il motore ed effettuato un cambio di marcia notevole, rimettendosi in corsa per la Champions: “Fino al grande discorso-scossa tenuto da Insigne e Ghoulam negli spogliatoi del Mapei dopo il pareggio con il Sassuolo («Siamo da scudetto e invece lottiamo per il sesto posto»), la storia era troppo deludente per essere vera. Alla fine del girone d’andata gli azzurri erano sesti e addirittura settimi alla quarta di ritorno, ma poi il vento è cambiato, tanto che valutando esclusivamente la classifica del girone di ritorno, il Napoli sarebbe secondo insieme con l’Atalanta.

Soltanto l’Inter, con 38 punti in 14 partite, ha reso meglio nel girone di ritorno: poi, Napoli e Atalanta con 32; Juve e Lazio con 27; Milan con 23. Decisivo in chiave Champions anche il rendimento negli scontri diretti: una vittoria e una sconfitta nelle sfide con Juve, Milan, Lazio e Atalanta; due vittorie con la Roma“.