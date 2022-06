CdS, De Laurentiis chiede 2 miliardi per cedere tutto

Come riportato dal Corriere dello Sport, a Wall Street circola l’indiscrezione che Aurelio De Laurentiis vorrebbe 2 miliardi di euro per la cessione di Napoli, Filmauro e Bari:

“A Wall Street dicono che Aurelio De Laurentiis, forse per provocazione o forse no, avrebbe chiesto due miliardi di euro, mettendo nel pacchetto tutto, Napoli Bari e casa cinematografica. Mancano conferme. Ma l’interesse c’è. Se dovesse aprirsi uno spiraglio in futuro, qualcosa potrebbe muoversi in modo rapido come successo con Ac Milan. A rendere simili Cardinale e Friedkin molte cose, a partire dalla strategia aziendale per moltiplicare gli utili: non puntano tutto sul mattone, ma le infrastrutture fanno gola anche a loro, ma attraverso i risultati sportivi, la costruzione di un potente brand, l’esplorazione di nuovi settori, come la criptovaluta”.