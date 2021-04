CdS – De Laurentiis e il patto con la squadra: “Premio Champions per tutti”

Aurelio De Laurentiis si fa ancora più vicino ai suoi calciatori in vista della volata finale e li incentiva per il raggiungimento dell’obiettivo. Ecco perché, come si legge oggi sul Corriere dello Sport, il patron azzurro ha promesso un premio in caso di accesso in Champions League: “Premio Champions per tutti». Che magari può sembrare uno slogan, certo, e invece non è altro che la promessa di De Laurentiis alla squadra prima della partita con la Lazio. Un incentivo, una carica ulteriore per un Napoli già decisamente carico di per sé e soprattutto protagonista di un finale di stagione davvero super, coronato in occasione dell’ultima giornata con l’aggancio a Juve e Milan al quarto posto.

E allora, il grande patto: presidente e squadra. E ovviamente allenatore, certo: considerando l’atmosfera di cordialità ristabilita nel nome del bene supremo, e dunque della squadra, verrebbe da dire che De Laurentiis e Gattuso sono separati in casa ma non in campo. Le cose, a quanto pare, sono andate cosi: una settimana fa, e per la precisione a ridosso del testa a testa con la squadra di Simone Inzaghi, negli spogliatoi del Maradona irrompe il presidente come da rituale inaugurato con la Juve. Oggetto: classico discorso alla squadra, carica e unità d’intenti, abbraccio e via. L’annuncio: «Premio Champions per tutti»“.