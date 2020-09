CdS – De Laurentiis positivo al Coronavirus, il patron azzurro si curerà a Roma

Aurelio De Laurentiis ha lasciato Capri e si sta dirigendo a Roma. I medici hanno deciso che il presidente del Napoli dovesse trasferirsi per controlli e per essere meglio monitorato vista la sua positività al Covid-19. Lo si apprende da fonti qualificate del Napoli. De Laurentiis ha lasciato Capri su una barca privata insieme con la moglie Jacqueline. All’arrivo di De Laurentiis al Molo Luise nel porticciolo di Mergellina a Napoli alcune persone che stavano passeggiando lo hanno riconosciuto e salutato: “Forza presidente, forza Aurelio” e il patron del club azzurro ha risposto col pollice alzato. Appena dopo l’arrivo della barca da Capri è giunta sul molo un’ambulanza con due operatori sanitari attrezzati con protezioni anticovid che lo hanno fatto salire a bordo accompagnato dalla moglie. Sul molo a coordinare il trasbordo il figlio Edoardo che ha dato indicazioni agli operatori sul da farsi. De Laurentiis indossava la mascherina così come sua moglie.

Il numero 1 del Napoli, Aurelio De Laurentiis, positivo al Coronavirus. Una notizia che ha scosso l’ambiente partenopeo ma più in generale i vertici del calcio italiano, dal momento che il presidente azzurro ieri era presente all’Assemblea di Lega con tutti i colleghi degli altri 19 club di Serie A. Di ritorno da Milano, poi, De Laurentiis ha invitato il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, a tornare a Napoli con il suo aereo privato. Proprio il club giallorosso ha dovuto comunicare l’autoisolamento del patron sannita che domani si sottoporrà al tampone per capire se è stato contagiato o meno. In autoisolamento anche il numero 1 della Lega Calcio, Paolo Dal Pino, e molti dei presidenti presenti alla riunione di ieri. La società azzurra, comunque, ha voluto chiarire che i sintomi non erano da Coronavirus e che De Laurentiis accusava solo mal di stomaco.

fonte: corrieredellosport.it