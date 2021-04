Kalidou Koulibaly non è nel mirino dell’Everton. Lo riporta il Corriere dello Sport che rivela come Carlo Ancelotti sia soddisfatto del suo reparto difensivo, ma l’ex tecnico azzurro potrebbe comunque guardare in casa Napoli ed appare molto interessato ad Alex Meret il cui futuro è ancora in bilico. Il portiere vuole giocare e la sua permanenza dipende dal futuro di David Ospina.