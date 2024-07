CdS – Forcing del PSG per Osimhen: ecco quando vuole chiudere il Napoli

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli vorrebbe chiudere la cessione di Victor Osimhen entro i prossimi 10 giorni: “Si avvicina l’addio al Napoli di Victor Osimhen. L’obiettivo è arrivare a chiuderla tra una decina di giorni, diciamo a ridosso del ritiro di Castel di Sangro, ed è ciò di cui stanno parlando il Napoli e il Paris Saint-Germain: non c’è ancora intesa sui valori, ma le basi sono forti. Due, per la precisione: il Psg vuole Osi ma non è disposto a investire i 130 milioni della clausola; il Psg s’è già spinto a 90 milioni, o giù di lì, considerando che per acquistarlo insieme con Kvara, valutato da solo 110 milioni prima e durante l’Europeo, ha proposto 200 milioni. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di accettare una cifra che si allontani troppo dai parametri della clausola. Il ds Manna e il ds dei parigini Campos sono in contatto continuo tra loro e con l’agente del giocatore, Roberto Calenda, per chiudere il cerchio in tempi utili a tutti. In sintesi: per brindare all’affare dovrà superare di un bel po’ i 100 milioni. Abbattere i costi con una contropartita tecnica è difficile, ma si ragiona. Il Psg si sta muovendo con maggiore convinzione da qualche giorno: ha la necessità di riempire il vuoto creato dall’addio di Mbappé. Parallelamente dovrà cedere Kolo Muani, ma l’Atletico e il Milan hanno innescato il giro dei centravanti e ora si ballerà. Osi guarda e aspetta: in Premier tutto tace ma da domani entreranno in gioco i club arabi e l’Al-Ahli, seppur non considerato la prima scelta dal giocatore, rappresenta un’opportunità alternativa”.