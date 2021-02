CdS – Gattuso non osa neanche con il rischio esonero, Napoli in campo come Reggina o Lecce

L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la sfida del Napoli in casa contro l’Atalanta e critica la prestazione con gli azzurri al tiro solo una volta in 96 minuti.

Il quotidiano sottolinea come con questa gara salvi solo il risultato e non è certo ideale questa sfida per tornare positivamente agli occhi di Aurelio De Laurentiis.

Gli azzurri si sono presentati alla sfida come una provinciale, quasi come una Reggina o un Lecce e servirà sicuramente altro nelle prossime gare per chiudere il braccio di ferro con ADL.