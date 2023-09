CdS, Genoa-Napoli: previsti oltre 30mila tifosi al Ferraris

Domani sera andrà in scena Genoa-Napoli, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta la situazione dei tifosi rossoblù allo stadio Ferrari:

“A scuola di Napoli in casa Genoa perché la giornata è stata scandita anche da una tappa in sala video per studiare la squadra di Garcia. Pregi e difetti da memorizzare per mettere in difficoltà Meret e compagni. E poi tutti in campo per rifinire gli ultimi dettagli di una settimana complicata dall’arrivo a singhiozzo dei nazionali, tornati alla base dopo gli impegni con le rispettive squadre. Vuole un Grifone dal piglio giusto e dall’approccio tosto sin dal primo sospiro della partita, il tecnico Alberto Gilardino. La squadra ligure avrà una spinta in più, sarà uno stadio Luigi Ferraris con lo smoking perché i numeri della biglietteria sono straordinari visto che sono già state superate le 30mila presenze. Una cornice top per una gara che si annuncia dai contenuti importanti sotto il profilo tecnico”.