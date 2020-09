CdS – Hysaj, la società rifiuta l’offerta dello Spartak Mosca. L’albanese può rinnovare anche a mercato chiuso

Niente da fare per lo Spartak Mosca: 7 milioni non bastano per assicurarsi Elseid Hysaj. Questo è quanto riferisce il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Il Napoli ha ritenuto inaccettabile una proposta così bassa e, pertanto, ha prontamente rifiutato.

In più, il terzino albanese è ormai pedina fondamentale per Gattuso, che gli riserva la sua piena fiducia e la titolarità sia a Parma che contro il Genoa lo dimostra. Per il calciatore, infine, si prospetta un rinnovo anche a mercato chiuso, altro motivo per il quale la società azzurra ha respinto l’offerta del club russo.