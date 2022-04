CdS – Il Maradona viaggia verso il sold out anche contro la Roma

Il Corriere dello Sport, in vista di Napoli-Roma, parla di un nuovo sold out al Maradona: “Napoli crede nel Napoli. E crede ancora nello scudetto, sì, lo raccontano i numeri venuti fuori nei primi tre giorni di una prevendita inaugurata con la sagoma del punto interrogativo piazzato in fondo sia dalla sconfitta con la Fiorentina sia dalla contemporaneità delle feste pasquali. Il dato: poco più di ventimila, i biglietti venduti in tre giorni. E ciò significa che anche con la Roma il Maradona canterà e correrà al fianco di una squadra impegnata, per l’ennesima volta, nella rimonta e nella rincorsa del sogno”.