CdS: “Il Napoli è umano, che questa sconfitta serva da lezione”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport commenta la sconfitta del Napoli subita in Champions contro il Liverpool, sottolineando l’importanza che anche una sconfitta può avere per una squadra come il Napoli, ancora imbattuta in questa stagione.

Ecco quanto scritto dal quotidiano:

“La notte di Liverpool dimostra che il Napoli è umano, che a dispetto del suo carattere e della sua classe conserva un punto di fragilità con cui sarà necessario fare i conti. Ma non per questo è meno ammirevole. Non solo perché chiude primo il girone di Champions, ma perché per novanta minuti tiene testa ai Reds e per lunghi tratti li domina, imponendo il suo gioco. Questa sconfitta è a suo modo una prova di crescita.

La prima prevedibile battuta d’arresto della stagione merita ora una riflessione. Da sconfitte come quella di ieri si può e si deve imparare, trasferendo la lezione di Liverpool sul campionato. A cominciare da sabato a Bergamo, dove la battaglia non sarà meno intensa”.