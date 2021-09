Con la vittoria di Genova contro la Sampdoria, il Napoli di Luciano Spalletti si conferma devastante.

Come ad Udine la squadra azzurra è come un tornado che si abbatte sull’avversario e come riporta il Corriere dello Sport non ce ne per nessuno quando si tratta di firmare la squadra partenopea.

L’unica nota negativa riguarda i cori dei tifosi avversari, situazione che si è verificata anche ad Udine e unica nota stonata della serata.