CdS – Il Napoli ha offerto il rinnovo a Insigne con un taglio del 30 % sullo stipendio, filtra pessimismo per l’accordo

Lorenzo Insigne ha il contratto in scadenza il 30 Giugno 2022 ed il suo futuro è tutto da scrivere. Come riporta il Corriere dello Sport il Napoli non ha alcuna intenzione di elargire anche il minimo aumento al giocatore ed anzi gli verrà proposto un contratto da 3,5 milioni di euro annui, un taglio del 30 % rispetto al contratto attuale.

Una situazione che rende molto difficile la permanenza del capitano, sottolinea il quotidiano, e che rende difficile anche l’ultimo anno del giocatore. Vedere Insigne giocare in scadenza porterebbe a tante critiche al minimo errore e sia il giocatore che la società azzurra ne sono consapevoli, una situazione che non farebbe bene a nessuno e di conseguenza non si può escludere a priori la cessione.