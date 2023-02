CdS – Infortunio Raspadori, out contro Sassuolo ed Eintracht

Il Corriere dello Sport, nell’edizione di oggi, ha fatto il punto sul risentimento muscolare subito da Giacomo Raspadori:

“Giornata di un infortunio che, sebbene il Napoli non abbia ancora comunicato l’entità del problema in attesa della trafila delle analisi, lo costringerà tanto per cominciare a disertare il ritorno a Sassuolo e poi quello in Champions a Francoforte. Non resta che attendere gli esami. La speranza, ovviamente, è che la questione possa risolversi nel minor tempo possibile, anche perché la stagione è ormai entrata nel vivo tra lo sprint-scudetto e il ritorno della grande Europa: dopo un po’ di partite affrontate con la stessa formazione, Spalletti sarà obbligato a ricorrere al turnover e ai cambi e l’assenza di Raspadori in questo senso peserà un bel po’. Jack, tra l’altro, finora è stato tra i grandi protagonisti delle notti di Champions: 4 gol e 2 assist in 5 partite. Non resta che puntare il ritorno con fiducia: il calendario dice 15 marzo. Forza e coraggio”.