CdS – Insigne, possibile una soluzione per il rinnovo in stile Messi

Tra il Napoli e Lorenzo Insigne potrebbe essere trovato un accordo per il rinnovo di contratto “in stile Barcellona”, ossia com’è stato trovato tra il club blaugrana e Lionel Messi: ingaggio più basso e spalmato in una durata del contratto più lunga. Insomma, una intesa a metà strada tra la dirigenza azzurra e il capitano, stando a quanto scritto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport:

Le idee a metà strada. Insigne vuole guadagnare più dei 5 milioni attuali, ma il Napoli non ha intenzione di concederglielo perché deve ridurre i costi. Senza un ritocco dell’ingaggio, allora, il capitano vorrebbe poter gestire i diritti d’immagine, tabù mai sfatato in questa gestione. O magari potrebbe spalmare la cifra desiderata, o giù di lì, giocando sulla durata. In stile Messi, per l’appunto