CdS – Inter-Napoli, Conte ha intensificato il lavoro sulle questioni tattiche

Il Corriere dello Sport ha presentato la gara tra Inter e Napoli di San Siro, in programma domenica 10 novembre alle 20:45: “Sarà una sfida importante questa contro l’Inter, dove il Napoli vuole reagire dopo il ko contro l’Atalanta. Sarà intensificato da oggi il lavoro con le questioni tattiche da mettere sul prato di uno stadio affascinante per definizione. In una partita stuzzicante per contingenze: tra implicazioni romantiche, grandi ritorni di grandi ex, sfide e duelli di assoluto livello, in ballo c’è il primo posto alle porte della sosta. In solitaria”.