CdS – Koulibaly chiede un incontro con De Laurentiis: vuole chiarezza sul futuro

Tra i temi più in voga in casa Napoli, quello della permanenza di Kalidou Koulibaly resta tra i più scottanti. La mancata qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo può mettere il club azzurro nella condizione di dover cedere i propri pezzi pregiati, ecco perché il difensore senegalese avrebbe chiesto un incontro col presidente Aurelio De Laurentiis per avere delucidazioni sui progetti futuri.

Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive: “Un anno fa Kouli è stato vicinissimo al City di Guardiola, e anzi aveva anche raggiunto l’accordo su un ingaggio maxi, ma tutto sommato se le cose dovessero prendere una certa piega, sarebbe anche disposto a restare. Volentieri. Magari al cospetto di un rinnovo del suo contratto, attualmente da 6 milioni a stagione, in scadenza nel 2023. Uno stipendio davvero molto ingente, soprattutto alla luce dell’inevitabile ridimensionamento legato al fallimento della missione-Champions: ecco perché Kalidou ha chiesto un incontro al presidente; ecco perché ha fretta di capire e sapere se il suo futuro potrebbe continuare a essere azzurro, ed eventualmente in che termini; oppure se dovrà cominciare a guardarsi intorno“.