CdS – Lindstrom all’Everton, visite pronte! Due nomi per la sostituzione

L’esterno danese approda in Premier League: i dettagli

Il suo impatto con la Serie A è stato da incubo, ora è pronto a ripartire da un nuovo campionato. Lindstrom è attualmente a Liverpool per svolgere le visite mediche con l’Everton. Il danese si prepara a salutare Napoli, dopo un solo anno in azzurro. Gli azzurri salutano l’ex Eintracht Francoforte, che si unirà ai Toffees in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22.

Per la sua sostituzione la società pensa da tempo all’esterno brasiliano David Neres del Benfica, un giocatore di strappi, finte e dribbling capace di imporsi in Europa negli ultimi anni. Si valutano anche le condizioni di Mimmo Berardi del Sassuolo, ora infortunato. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

a cura di Tommaso Parrella