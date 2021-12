L’infortunio occorso al centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka è piuttosto serio. I tempi sono abbastanza lunghi, ma si farà di tutto per recuperarlo al più presto. Secondo Il Corriere dello Sport oggi in edicola, il centrocampista dovrebbe rimanere fuori una ventina giorni, ma potrebbe essere recuperato per il Mila Nei prossimi giorni il centrocampista sarà sottoposto a nuovi esami per seguire l’andamento dell’infortunio e capire se sarà possibile accelerare la tempistica del suo recupero.