CdS – Lozano cacciato da Gattuso durante l’allenamento. La ricostruzione

Incredibile retroscena riportato dal Corriere dello Sport di oggi: Hirving Lozano si sarebbe fatto cacciare da Gennaro Gattuso durante l’ultimo allenamento del Napoli. Il messicano, la cui avventura in azzurro sembra ormai già al capolinea, secondo quanto spiegato dal quotidiano sarebbe stato mandato via perché mostratosi troppo svogliato durante la seduta. Un atteggiamento che l’allenatore ha decretato come intollerabile.

Gattuso infatti non vuole distrazioni e ha mostrato nuovamente tolleranza zero. Per questo motivo, l’acquisto più costoso della storia del Napoli è stato mandato a fare la doccia prima del previsto. Un po’ come accaduto qualche mese fa ad Allan. Il rapporto tra i due non sembra esser mai decollato e Gattuso, in effetti, è finito anche nel mirino della stampa messicana, reo di non aver dato sufficiente spazio al ragazzo.