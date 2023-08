CdS – Lozano, c’è ancora della distanza tra PSV ed il Napoli: le cifre

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul possibile trasferimento al PSV EIndhoven di Hirving Lozano, attaccante del Napoli: “Al centro di una situazione complessa, delicata e anche difficile da maneggiare: il Psv vuole riportarlo a Eindhoven e ha offerto al Napoli 10 milioni più bonus – più o meno una quindicina di milioni in totale – ma De Laurentiis valuta il Chucky tra i 22 e i 23 milioni. Un bel po’ in più. Tra l’altro, a un certo punto i club avevano provato a lavorare anche su Johan Bakayoko, esterno belga di 20 anni, ma poi l’Eintracht ha deciso di sbloccare Lindstrom. L’ingaggio di Lozano, per finire, è uno scoglio notevole per i parametri olandesi: più o meno 4,5 milioni per l’ultima stagione di un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno”.