Come riporta il Corriere dello Sport Romelu Lukaku resta in pole per il post Osimhen. Il Napoli cerca ancora acquirenti per il nigeriano ma tolte le sirene arabe non c’è nessun club interessato ad avvicinarsi alla clausola del calciatore.

Lukaku intanto è in rottura con il Chelsea e sogna di ritrovare Conte. Per questo motivo, come sottolinea il quotidiano, è disposto ad aspettare il Napoli e attendere che gli azzurri cedano il proprio centravanti.