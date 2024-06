CdS – Manna lavora sulla questione recompra per Rafa Marin: l’obiettivo è allungarla al 2027

In casa Napoli la dirigenza è al lavoro costantemente per rinforzare la rosa, la priorità al momento è la difesa. L’obiettivo numero uno e più vicino in questo momento è il giovane Rafa Marin, di proprietà del Real Madrid e nell’ultima stagione in prestito all’Alaves. Come riporta il Corriere dello Sport l’obiettivo di Manna – trovato quasi l’accordo su tutto – è aumentare il prezzo della ricompra e prolungarla addirittura fino al 2027 con il Real che potrebbe riscattare il calciatore tra tre anni. Valutazioni in corso.