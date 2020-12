CdS – Maradona, ancora polemiche per l’eredità. L’avvocato: “Potrebbero esserci altri 6 o 7 figli”

Continua il caos dopo la morte di Diego Armando Maradona in merito alla spartizione della sua eredità. Dopo la richiesta di Magali Gil di un test di paternità, le autorità giudiziarie hanno vietato la cremazione del corpo di Diego per effettuare la prova del dna. Nel caso in cui dovesse essere realmente la figlia, si verrebbero a creare nuovi scontri e conflitti per la spartizione dei beni lasciati dall’ex Pibe de Oro. Inoltre, in seguito a delle dichiarazioni rilasciate un anno fa dell’avvocato Morla, sembra che in giro per il mondo ci siano altri figli di Maradona: potrebbero essercene altri 3-4 a Cuba, un altro in Argentina e due in Spagna. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.