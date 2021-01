CdS – Mertens, oggi il rientro a Napoli: filtra ottimismo per riaverlo in campo contro l’Udinese

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Dries Mertens farà oggi rientro in Italia. Il belga sarebbe dovuto tornare ieri, ma col permesso della società ha tardato din un giorno il suo ritorno. Il Napoli vuole recuperarlo per domenica, per la gara contro l’Udinese. In queste settimane ha svolto lavoro di riabilitazione alla clinica Move to Cure di Anversa. Quest’oggi si sottoporrà al tampone di controllo e se andrà tutto liscio si presenterà a Castel Volturno. Qui verranno verificati i suoi progressi in Belgio, e se saranno confermati, giovedì tornerà in gruppo e punterà alla gara di domenica. Stando a quanto filtra, il medico sociale ha raccolto buone notizie durante il percorso di riabilitazione in Belgio, ci sono ottime speranze per riaverlo già con l’Udinese.