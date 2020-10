CdS – Milik escluso da tutte le liste: destino simile per Malcuit e Llorente

E’ rottura più che totale tra il Napoli e Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco ha passato tutta la sessione di mercato a rifiutare offerte di qualsiasi tipo e da qualsiasi squadra, italiana o estera. Su tutte la Fiorentina, con la quale l’accordo sembrava ormai prossimo alla chiusura.

Il club azzurro, dal canto suo, manterrà la linea della durezza e non farà sconti all’ex Ajax, escludendolo da tutte le liste. Il suo nome non figurerà né in quella del campionato né in quella relativa alle competizioni UEFA. Discorso analogo per Malcuit e Llorente: questi ultimi, tuttavia, potranno eventualmente essere sfruttati per la Coppa Italia. A riportarlo è il Corriere dello Sport.