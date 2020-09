CdS – Milik ha detto sì alla Roma: affare in chiusura

Come riporta il Corriere dello Sport, Arek Milik ha finalmente accettato la Roma. Per la chiusura si aspetta solo la cessione di Dzeko( da capire se alla Juventus o verso altri lidi). E’ invece vicino l’accordo definitivo tra i due club: il Napoli chiede Under, Riccardi e 20 milioni, mentre la Roma oltre ai due giocatori offre 15 milioni. Il giovane talento Riccardi andrà poi in prestito, invece per Under si sta limando l’accordo sull’ingaggio. Dalla Capitale filtra ottimismo, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca.