CdS – Napoli a caccia di un terzino sinistro ed un mediano: ecco i nomi di Giuntoli

Un terzino sinistro ed un centrocampista di quantità. Sono questi gli obiettivi dichiarati del Napoli e che dipenderanno molto anche dalle uscite in casa azzura (vedi Manolas ed Ounas).

Come riporta il Corriere dello Sport per il centrocampo l’obiettivo principale è Youssuof, giocatore ventiduenne del St.Etienne. I francesi non vogliono cedere il calciatore in prestito e potrebbe esserci un’accellerata in caso di cessione di Manolas. Per la fascia sinistra rispunta il nome di Mykolenko, già cercato in passato ed ora riproposto.