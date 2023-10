CdS – Napoli, Anguissa proverà a rientrare già con il Milan

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul rientro dall’infortunio di Andrè-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli: “Frank corre. Una parte in gruppo e il resto da solo, si dice personalizzato: la sintesi di tutto il programma, però, è che Anguissa prova ad accelerare per rientrare già con il Milan. Tra i convocati, per il momento: partirà dalla panchina, se alla fine sarà aggregato alla lista dei giocatori che Garcia chiamerà per la partita più delicata di questo periodo pieno di contraddizioni ma anche di vittorie. Il peggio è passato, ha approfittato della sosta, saltato Verona e Berlino e ormai è quasi pronto. Ci crede, vuole rientrare tra i convocati già domenica: se oggi si allenerà in gruppo, il suo recupero può considerarsi scontato”.