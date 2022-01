CdS – Napoli, avviati i contatti con il management di Januzaj

Il Napoli è interessato ad Adnan Januzaj per la prossima stagione come possibile sostituto del partente Insigne. Januzaj ha un contratto in scadenza con la Real Sociedad a giugno prossimo. A tal riguardo, il Corriere dello Sport scrive: “Come si usa dire in casi del genere, prima che si arrivi al contratto ci sarà bisogno di una lunga serie di contatti: il Napoli si è presentato, ha iniziato a dialogare con il management del calciatore del quale (chiaramente) sa tutto quello che c’è da sapere ed ora lascerà che in queste settimane – o nei mesi che verranno – le promesse diventino altro. Ma Januzai, allevato da Giggs, sinteticamente, piace”.