Secondo Il Corriere dello Sport, Bartosz Bereszynski, terzino della Sampdoria, avrebbe accettato il trasferimento al Napoli, anche se perderebbe il posto da titolare: “30 anni già compiuti, reduce dal Mondiale in Qatar con Zielinski, è in Italia dal 2017, ha raccolto 186 presenze con la Sampdoria, è un veterano del ruolo e ha già messo in conto, nel caso, l’idea di abbandonare lo status di titolare per rincorrere l’ambizione di passare dalla penultima alla prima della classe”.