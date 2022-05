CdS – Napoli, Bernardeschi può essere un’idea: c’è anche Berardi nella lista

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno d’attacco della Juventus, Federico Bernardeschi, potrebbe essere un’idea per il Napoli di Luciano Spalletti. L’italiano, infatti, non rinnoverà con i bianconeri e andrà in scadenza il 30 giugno ed il tecnico toscano potrebbe pensarci, visto che il calciatore potrebbe essere un jolly, potendo ricoprire tutti e tre i ruoli sulla trequarti nel 4-2-3-1. Da non escludere anche la pista che porterebbe a Domenico Berardi del Sassuolo, mai sparito dai radar del d.s. azzurro Cristiano Giuntoli: “Piace Berardi, è il profilo ideale per caratteristiche e numeri (15 gol e 17 assist in campionato), potrebbe lasciare il Sassuolo e sarebbe felice di giocare per la prima volta in Champions League. Può diventare un’opportunità Bernardeschi che si svincolerà dalla Juventus”.