CdS – Napoli, Buongiorno l’obiettivo numero uno per la difesa: Cairo lo valuta 40 mln

Secondo Il Corriere dello Sport, Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, è l’obiettivo numero uno del Napoli: “Alessandro Buongiorno è uno degli obiettivi primari del Napoli per la prossima sessione di mercato. 40 milioni e che De Laurentiis ha provato a sondare già a gennaio, nel bel mezzo di una sessione conclusa con un nulla di fatto per quel che concerne il reparto difensivo. Piuttosto che investire per un profilo di spessore ma non riconosciuto di primissima fascia, il Napoli ha preferito aspettare, ha scelto di attendere l’estate per valutare quali e quante opportunità. Buongiorno, dicevamo, è il totem della difesa del Toro, un candidato all’Europeo con la Nazionale di Spalletti e poi alla passerella degli uomini-mercato. Piace molto al Napoli, ma non solo: Inter, Milan, Premier. Un anno fa l’Atalanta l’aveva praticamente assaporato, salvo poi scontrarsi con la decisione finale del giocatore di restare a Torino. Casa. Il club della vita”.