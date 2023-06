CdS – Napoli, c’è anche il City di Guardiola nella corsa a Kim

Kim è destinato a lasciare l’azzurro. Partiamo da una certezza, come scrive Il Corriere dello Sport, il Napoli si è praticamente rassegnato a perdere il centrale coreano su cui c’è una clausola rescissoria esercitabile nei primi quindici giorni del mese di luglio. Tutti davano praticamente per chiuso il trasferimento al Manchester United per 58 milioni, ma la cessione del club ha rallentato tutto con il risultato che ci sono state delle incurisioni a sorpresa su Kim. Stando a quanto riferisce il quotidiano, infatti, il Manchester United adesso rischia davvero la beffa. La squadra che sta provando in extremis ad aggiudicarsi Kim non sarebbe infatti il Bayern Monaco bensì il Manchester City di Pep Guardiola che ha appena vinto la Champions League battendo in finale l’Inter. Il Manchester City vuole farsi questo regalo. A Guardiola piace davvero da matti Kim.